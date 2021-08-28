В России создали экзоскелет с двигателем для солдат будущего

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Первый "полуактивный" экзоскелет с двигателем, многократно повышающий возможности военнослужащих, создан в России. Прототип экзоскелета можно увидеть на форуме "Армия-2021", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Экзоскелет имеет два режима работы. Первый - активный. В этом режиме физические возможности человека "усиливают" сервоприводы - безредукторные двигатели, питаемые энергетическими батареями. В активный режим включается при движении по пересеченной местности или горах <…> Второй режим - пассивный. Он предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом", - сказали в госкорпорации.

Благодаря позиционным датчикам и датчикам давления в стопах экзоскелет легко адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.

"У экзоскелетов очень хорошие перспективы. Еще вчера подобные технологии казались выдумкой, фантастикой, а сегодня это уже, можно сказать, реальность. Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе на 15%, позволяет нести до 60 кг груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

Разработка Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) и НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова получила усовершенствованное программное обеспечение. Это позволило эффективнее расходовать энергию батарей, а также повысить надежность. При этом разработчики продолжают модернизировать экзоскелет. Планируется внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в Кубинке с 22 по 28 августа.