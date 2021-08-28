"Росэлектроника" увеличит объемы поставок радиопоглощающих покрытий для кораблей ВМФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объемы поставок радиопоглощающих покрытий (РПП) для кораблей ВМФ морской и океанской зон в текущем году увеличатся более чем на 50%. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Радиоэлектроника" в ходе МВТФ "Армия-2021".

Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) поставил более 700 кв. м инновационных РПП на судостроительные заводы (ССЗ) для оснащения кораблей ВМФ России морской и океанской зон. Эти материалы позволяют снизить радиолокационную заметность объектов и обеспечить новый уровень защиты кораблей флота, отметили в пресс-службе.

РПП производства НИИ "Феррит-Домен" соответствуют современным требованиям ВМФ и не имеют аналогов по радиофизическим и массогабаритным характеристикам. Материалы изготовлены на основе тонких пленок на гибких подложках и функционируют в радиолокационном, инфракрасном и видимых диапазонах длин волн. В ходе разработки образцы покрытий успешно прошли полный цикл лабораторных, полигонных и натурных испытаний.

"За счет своих уникальных тактико-технических характеристик разработанные нашим предприятием радиопоглощающие материалы находят все более широкое применение. Переданные в 2020 году флоту покрытия позволят обеспечить новый уровень защиты кораблей ВМФ. В 2021 году мы планируем увеличить объем поставок новых материалов более чем на 50%", - отметил исполнительный директор НИИ "Феррит-Домен" Максим Каваев.