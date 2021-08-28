Еще 15 курсанток приняли присягу в Краснодарском военном училище летчиков

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Церемония принятия присяги прошла 28 августа в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. В этом 2021 набор состоит из 350 курсантов, из них 15 - девушки.

"Сегодня, торжественно приняв присягу, наши курсанты стали из потенциальных защитников Отечества действующими защитниками нашей Родины - великой России. <...> Я желаю, чтобы сегодня, сделав первый шаг, вы продолжали идти твердо, оказывая друг другу поддержку", - сказал в ходе церемонии врио начальника училища Олег Бучельников.

Мечты о небе

Тамирис Закаева, которая в этом году поступила на первый курс, рассказала ТАСС, что мечтала стать летчиком с седьмого класса, услышав рассказы о 588-м ночном легкобомбардировочном женском авиаполку, который также назывался "Ночные ведьмы".

"Нас в седьмом классе отвели на экскурсию в 58-ю армию в нашем городе - Владикавказе. Нам рассказывали про "ночных ведьм", и я очень вдохновилась рассказами о них, об их подвиге, и с того года у меня появилась мечта поступить на военного летчика", - сказала Тамирис. По ее словам, ее цель - стать летчиком-истребителем.

Дарья Шеламова, которая к моменту поступления уже имеет свидетельство пилота и шесть часов налета на самолетах, рассказала, что на выбор будущей профессии повлияла учеба в кадетском классе. По рассказам девушки, в девятом классе она совершила свой первый полет в качестве пилота и "тогда небо просто захватило" ее.

Успехи выпускного курса

Врио начальника училища Олег Бучельников рассказал ТАСС, что девушки-летчицы из первого набора, которые сейчас перешли на выпускной пятый курс, успешно справились с летной практикой. Три курсантки, которые изъявили желание стать летчиками оперативно-тактической авиации, справились с полетами на реактивных самолетах наравне с юношами, освоив эту программу. В целом, по словам Бучельникова, девушки показывают стабильные успехи и полностью оправдали ожидания командования,

"Успехи у них очевидные, стабильные. Те надежды, которые на них возлагали, они оправдали", - сказал Бучельников.

Первый набор девушек в училище состоялся в 2017 году. Ранее сообщалось, что женщин в Краснодарском училище летчиков начали обучать по программам всех типов боевой авиации. Начальник училища Сергей Румянцев весной 2020 года сообщал, что девушки, которые закончат обучение, имеют все показания для того, чтобы попасть в отряд космонавтов.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище принял министр обороны России Сергей Шойгу в 2017 году.