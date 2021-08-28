Минобороны подписало контракты с Казанским авиазаводом до 2028 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России подписало контракты на производство самолетов Ту-214, а также модернизацию самолетов Ту-95 с Казанским авиационным заводом (КАЗ) до 2028 года. Об этом сообщил в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".

"Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда [рублей]. Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95", - сказал он.

Шойгу в рамках рабочей поездки посетил Казань, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным заводами.

Казанский авиационный завод, в частности выпускает самолеты специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214, а также осуществляет ремонт и модернизацию самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-22М3, выполнение опытных конструкторских работ по новым изделиям и проведение их испытаний. Предприятие также производит и поставляет узлы и агрегаты самолетов по кооперации с другими предприятиями объединенной авиастроительной компании.