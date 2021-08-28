Военно-космическая академия Можайского создала виртуальный тренажер для космодрома Плесецк

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Военно-космическая академия им. Можайского разработала и проводит испытания виртуального тренажера для монтажно-испытательного комплекса на космодроме Плесецк, сообщили журналистам в военном вузе в ходе форума "Армия-2021" в субботу.

"Первый режим работы с тренажером - лекция с виртуальной прогулкой по комплексу с учетом всех геометрических размеров. Второй режим - режим практических занятий, когда обучающийся может выполнять обязанности боевых расчетов, причем программа контролирует правильность и последовательность задач. Например, если человек "взял" какой-то механизм, поднялся на ракету-носитель и, допустим, устанавливает насос и выполнил правильную последовательность, то он становится зеленым", - рассказали в академии.

Система проходит обкатку, тестирование и внедрение в рамках учебного процесса в академии. Работа с моделью ведется в VR-очках и с помощью беспроводных манипуляторов.