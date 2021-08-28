Экипажи Су-35С применили управляемые ракеты на учениях в Карелии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экипажи истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВС Западного военного округа применили управляемые ракеты на учениях в Карелии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа.

"Летные экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С поколения 4++ выполнили более 30 учебно-боевых вылетов на боевую стрельбу управляемыми ракетами ближнего маневренного боя Р-73 с аэродрома базирования", - говорится в сообщении.

В Западном военном округе отметили, что при отражении массированного авиационного удара в качестве воздушных мишеней выступили светящиеся авиационные многофакельные бомбы САБ-250-200 и учебные парашютные тепловые бомбы типа М6, которые в пассивном радиолокационном и тепловом режимах имитируют воздушные цели условного противника.