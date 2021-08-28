Шойгу заявил, что созданные для исполнения ДОН Ту-214 перепрофилируют

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полетов в рамках Договора по открытому небу (ДОН), будут перепрофилированы на Казанском авиационном заводе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне на встрече с представителями СМИ Татарстана.

"Сейчас я посмотрел, в связи с окончанием действия Договора по открытому небу <...> два самолета [остались]. Они же здесь делаются, значит сейчас надо эти самолеты перепрофилировать. А кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань", - сказал Шойгу, слова которого приводятся в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу.

В военном ведомстве напомнили о сделанном ранее заявлении МИД РФ, что Россия делала все для сохранения договора и ответственность за его развал лежит на США.

19 мая закон о денонсации Россией ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня. Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.