Российская сборная получила восемь золотых медалей на "АрМИ-2021"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская сборная получила восемь золотых медалей по итогам шести дней Армейских международных игр ("АрМИ-2021"). Об этом сообщили в субботу в объединенном пресс-центре мероприятия.

"Российские военнослужащие победили в восьми завершившихся на сегодняшний день конкурсах", - привели в пресс-службе слова главного судьи игр, генерал-майора Александра Перязева.

Он уточнил, что после "Саянского марша" и "Дорожного патруля" копилка сборной России пополнилась еще шестью золотыми медалями, завоеванными в конкурсах "Мастера автобронетанковой техники", "Военное ралли", "Меридиан", "Конный марафон", "Морской десант" и "Кубок моря".

В числе серебряных призеров - команды Белоруссии ("Мастера автобронетанковой техники" и "Меридиан"), военнослужащие Китая ("Военное ралли" и "Морской десант"), команда Вьетнама ("Кубок моря"), а также военнослужащие Монголии и Узбекистана, разделившие вторую ступень пьедестала в конкурсе "Конный марафон".

"Бронзовыми медалистами конкурсов стали военнослужащие Китая, занявшие третье место в "Кубке моря", а в "Меридиане" разделившие его с командой Вьетнама. Также команды Узбекистана ("Мастера автобронетанковой техники"), Казахстана ("Конный марафон"), Сербии ("Военное ралли") и Ирана ("Морской десант")", - добавил главный судья игр.

Конкурсы "АрМИ-2021"

Перязев напомнил, что в минувшую пятницу завершился первый этап соревнований на конкурсе "Инженерная формула" в котором участвуют четыре команды. По результатам проведения полуфинала в этом конкурсе лидирует Белоруссия, опередившая российскую команду всего на девять секунд. На третьем месте военнослужащие Узбекистана, а на четвертом Египта.

"Вторая позиция у России также в конкурсах "Мастера артиллерийского огня" и "Полевая кухня". Пока лучшие результаты на этих конкурсах демонстрируют военнослужащие Казахстана и Узбекистана", - отметил главный судья игр.

В субботу будут проведены торжественные церемонии закрытия шести конкурсов "АрМИ-2021", а соревнования будут проходить на 19 конкурсах Армейских международных игр.