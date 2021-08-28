ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Военно-технический форум "Армия-2021" завершился в субботу в Центральном военном округе (ЦВО), его посетили более 50 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Более 50 тысяч человек посетили военно-технический форум "Армия-2021", который завершился в Центральном военном округе. Форум проходил в трех городах: Екатеринбург, Новосибирск и Самара. В ходе работы форума посетителям было представлено около 400 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, а также историческая военная техника", - говорится в сообщении.

На Урале впервые была представлена широкой публике уникальная поисково-эвакуационная машина-амфибия (ПЭМ-1) "Синяя птица", зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", модернизированный вертолет Ми-26, боевая машина поддержки танков (БМП-Т) "Терминатор", легковой автомобиль группы разминирования (САГР) и другое. Кроме того, впервые был продемонстрирован кластер "Партизанская деревня", на площадке которой посетители ознакомились с бытом партизан времен Великой Отечественной войны. Отличительной особенностью форума в Екатеринбурге стало проведение масштабной военно-исторической реконструкции боевых эпизодов Ясско-Кишиневской операции. Самым зрелищным элементом стал динамический показ, где военнослужащие показали элементы захвата населенного пункта и уничтожение условного противника. Публике была показана работа авиации как армейской, так и оперативно тактической, а танковые экипажи выполнили элементы ведения наступательного боя, танковую карусель.

"Убежден, что посетители форума в очередной раз увидели силу, мощь и славу российского оружия, которое уже не раз доказало свою эффективность. Спасибо, что посетили нашу выставочную площадку! Желаю участникам и гостям крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой", - привели в пресс-службе слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина на закрытии форума "Армия-2021".

Все мероприятия военно-технического форума "Армия-2021" проводились с соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. При въезде на полигон были развернуты пункты дезинфекции въезжающих транспортных средств, барьерные рубежи термометрии, а также была организованна выдача бесплатных медицинских защитных масок. Все объекты форума ежедневно проходили специальную обработку.