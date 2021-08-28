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Военные РФ прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС Белоруссии и России

Прибытие авиационной составляющей ожидается 3 сентября

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей - самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

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