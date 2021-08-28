Форум "Армия-2021" посетили 1,7 млн человек

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Посетителями международного форума "Армия-2021" стали более 1,7 млн человек, в нем приняли участие 320 представителей иностранных военных ведомств из 117 стран. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в работе форума приняли участие представители 117 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 36 высокого уровня. "Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек", - отметили в министерстве.

В Минобороны РФ уточнили, что на полях форума прошло 87 двусторонних встреч, из которых 37 - с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО "Рособоронэкспорт" и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 50 двусторонних встреч.

"В Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" с выставочной экспозицией участвовали 60 иностранных компаний и организаций из 12 стран: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Франция, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция", - сообщили в министерстве.

При этом Белоруссия, Казахстан, Индия и Пакистан представили национальные выставочные экспозиции. В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1,4 тыс. предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тыс. образцов и технологий военного и двойного назначения.