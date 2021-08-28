Шойгу заявил, что "Спасская башня" позволяет ощутить многогранность культур разных стран

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил приветствие участникам Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", отметив, что духовая музыка в сочетании с самобытным искусством позволяет ощутить неповторимый национальный колорит и осознать многогранность культур разных стран.

Приветствие министра обороны на представлении зачитал официальный голос фестиваля Александр Романов.

В обращении главы военного ведомства подчеркивается, что фестиваль традиционно "собирает лучшие военные оркестры и творческие армейские коллективы всего мира, на десять дней превращая Красную площадь в сцену для грандиозного музыкально-театрализованного представления".

"Здесь виртуозно исполняются композиции всевозможных стилей и жанров, демонстрируют свое мастерство подразделения почетного караула. Духовая музыка в сочетании с самобытным искусством позволяет ощутить неповторимый национальный колорит и осознать многогранность культур разных стран", - отмечается в приветствии.

По мнению министра обороны, особого внимания заслуживает программа "Спасская башня детям", которая, несомненно, способствует воспитанию патриотизма в юных соотечественниках.

"Уверен, что подобные мероприятия, направленные на духовное единение и культурное взаимообогащение народов, как никакие другие, укрепляют доверие и взаимопонимание между странами", - говорится в обращении.

Глава военного ведомства пожелал участникам фестиваля творческих успехов, а гостям и зрителям - праздничного настроения.

ТАСС - официальное информационное агентство фестиваля.