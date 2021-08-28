Шойгу заявил, что талибы вооружены лучше, чем армия Украины

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin достались движению "Талибан" (запрещено в РФ) после ухода США из Афганистана, это больше, чем у украинской армии. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Если <...> говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов "джавелины", я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона отмечает в качестве основных угроз и рисков Афганистана наркотики и большое количество оружия, в частности переносного высокоточного - переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.

На вопрос Владимира Соловьева, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, глава Минобороны ответил: "Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить".

Министр выразил надежду, что осуществляемая по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуация из Афганистана российских граждан и граждан стран - членов ОДКБ, а также тех, кто в этом нуждается, закончится нормально. "Я постучу по дереву, надеюсь она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях слово "успешно" неприемлемо. Закончится нормально, мы выполним свою задачу", - пояснил он.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.