Шойгу заявил, что военные РФ хотели бы сразиться на армейских играх с военными США и ЕС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экипажам российской армии, принимающим участие в Международных армейских играх, было бы интересно посоревноваться с военными из США и Европы. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы конечно посмотреть и на их технику", - сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ситуация была близка к этому в 2014 году. "Еще до разных событий, до крымского референдума мы говорили с Германией, Великобританией, Италией. С Италией обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колесные танки участвовали в танковом биатлоне", - рассказал министр.

По его словам, чтобы армейские игры не превратились в спорт высоких достижений, существует правило - победитель не может участвовать в следующем году в играх. "Он может быть инструктором, тренером, но никак не участником. Таким образом, у нас каждый год появляются тысячи новых ребят, новые экипажи <...> и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего", - сообщил Шойгу.

Он подчеркнул, что армейские игры с начала их проведения, а также внезапные проверки, поставки вооружений и военной техники увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза. "В два раза - это огромный показатель", - сказал Шойгу.