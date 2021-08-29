ОАК планирует в 2021 году приступить к созданию эскадрильи самолетов-амфибий Бе-200

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует в 2021 году приступить к созданию самолетов-амфибий Бе-200, которые войдут в эскадрилью для тушения пожаров. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

"Мы очень рассчитываем, что изготовление самолетов под эскадрилью стартует уже в этом году", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По словам первого замгендиректора, около 10 самолетов круглый год будут тушить пожары. "При этом летом они будут работать в северном полушарии, а нашей зимой - в южном полушарии, где тоже большое количество пожаров", - пояснил он.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды.