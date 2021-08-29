Шойгу: Россия столкнулась в Сирии с высокопрофессиональным и подготовленными террористами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. РФ в ходе контртеррористической операции в Сирии столкнулась с профессиональными и организованными террористами. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1".

"Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это все-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действия войск. Именно войск, я по-другому их не называю - войск бандитов, войск террористов международных. <…> Это не банальные бандиты с улицы, это хорошо организованная структура", - сообщил Шойгу.

По его словам, террористы ввели монетарную систему и систему централизованного налогообложения. "При случае вам отправлю деньги, в том числе металлические монеты, которые печатались - сейчас уже не печатаются - и бумажные деньги. [У них была] целая налоговая система", - добавил глава Минобороны.

Террористы располагали и налаженной медицинской системой реабилитации и восстановления раненых, отметил Шойгу. "И когда мы понимаем, что мы отслеживаем там переброски раненых там по 20, по 30, а то и по 50 человек в другие государства, то есть организована система эвакуации раненых в другие [места] - там, где можно их лечить", - сообщил Шойгу.