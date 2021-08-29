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Шойгу заявил, что число беспилотников в российской армии превысит 2 тыс. к концу года

По словам министра обороны, налажены поставки в армию серийных БЛА

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России будут располагать двумя тысячами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) к концу текущего года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1".

"У нас в стране в вооруженных силах мы перевалим в этом году рубеж в 2 000", - проинформировал он.

По его словам, налажены поставки в армию серийных БЛА. "Мы утвердили единый подход к беспилотникам. И у нас сегодня все понятно, и мы получаем серийные комплексы беспилотных летательных аппаратов", - добавил Шойгу.

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