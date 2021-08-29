Шойгу: фильм "Небо" покажет реальную работу ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Художественный фильм "Небо" о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове позволит россиянам увидеть реальную деятельность Вооруженных сил России в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим".

"Этот фильм сделан на реальных событиях. Мы все понимали, что, представьте себе, что завтра страна включает экран, а там наши ребята, попавшие в руки этих бандитов. Можете себе представить, что будет в стране, в обществе. Это была такая операция, где показали себя все. Показали все. Вот эта история, которая говорит о многом на сегодняшний день. Во-первых, о том, что мы довольно хорошо и основательно подготовились к этой операции", - сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, несмотря на все сложности, Вооруженные силы могут "позаботиться и обеспечить по максимуму, насколько это возможно, безопасность ребят, которые там воюют".

"Но война есть война, тут трудно что-либо… Там следующий случай, я думаю, про него еще снимут, это когда наш парень - молодой еще летчик, - когда он говорит "за пацанов" и подрывает гранату. Это, конечно… Там-то ничего рассказывать и придумывать не надо. Это сами бандиты сняли на видеокамеру, они-то хотели его взять, они хотели его показать всему миру - вот он", - рассказал министр.

Он отметил, что сегодня удалось вернуть тот дух в армию, который должен быть. В результате рейтинг доверия к армии сегодня вырос до 84-86%.

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова "Небо", основанный на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября. Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.