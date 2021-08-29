Шойгу заявил, что Минобороны России не рассматривает Украину как угрозу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия не рассматривает Украину как угрозу и считает украинцев братским народом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала " Россия-1 " и на платформе " Смотрим ".

"Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется, - сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги". Министр также рассказал, что его мама, которая родилась в Орловской области, после раскулачивания вместе с семьей уехала в Луганскую область.

Шойгу выразил надежду, что ситуация на Украине когда-то поменяется, "и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно".

Владимир Соловьев также спросил министра, почему он не выполняет решение украинского суда и не является на слушания. "Виноват, исправлюсь", - пошутил глава Минобороны.

Служба безопасности Украины 18 июля сообщила, что вызвала Шойгу для предъявления обвинения и проведения следственных действий. По данным украинского издания "Главком", министра уведомили прибыть 20 июля в Мариуполь. Позднее СБУ заявило, что неявка Шойгу по вызову в СБУ для предъявления обвинения и проведения следственных действий не помешает рассмотреть дело против него в суде. Как ранее заявлял представитель СБУ Артем Дехтяренко, министр обороны России подозревается Киевом "в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также создании террористической организации и содействии ее деятельности".