Шойгу заявил, что дальность гиперзвукового оружия может быть увеличена

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дальность, скорость и точность гиперзвукового оружия могут быть увеличены. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1".

"Вот один в один, если говорить, у нас в перспективе, причем совсем недалекой, увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия", - проинформировал Шойгу.

По его словам, одним из важных вопросов является адаптация носителей к новым типам вооружений. "Конечно, адаптация носителей к новым видам оружия. Вы понимаете, что мы не можем под каждую ракету делать новый самолет и корабль. Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всех. Эта работа идет. Уже сегодня нам есть не то что показать, нам есть чем оберегать страну", - отметил глава Минобороны.

По словам Шойгу, ряд современных образцов военной техники уже стоит на вооружении. "Многое поставлено уже на вооружение в войска, у нас уже "Кинжалы" стоят на боевом дежурстве, у нас "Авангард" на боевом дежурстве, у нас "Пересвет" на боевом дежурстве. Впереди большая серьезная перспектива", - подытожил он.