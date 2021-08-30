Разведку у границ России за неделю вели около 40 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 38 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны России приводит в понедельник газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 29 самолетов-разведчиков и девять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.