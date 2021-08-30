"Кронштадт" может локализовать производство беспилотников за рубежом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. АО "Кронштадт" планирует локализовать производство у заказчиков, в том числе за рубежом. Об этом ТАСС сообщил гендиректор предприятия Сергей Богатиков на прошедшем в Подмосковье Международном форуме "Армия-2021".

"Мы рассматриваем другие площадки, особенно то, что связано с локализацией производства у наших заказчиков, в том числе и зарубежных. Такие вопросы обсуждаются", - отметил Богатиков, отвечая на вопрос, планирует ли "Кронштадт" открывать другие новые заводы по производству беспилотников.

По словам гендиректора, по мере готовности потребителей и покупателей "Кронштадт" будет активно заниматься этим вопросом. Сейчас для расширения производства предприятие с весны этого года строит завод в Дубне. "Мы должны запустить производственный цикл в конце ноября - начале декабря", - рассказал Богатиков.

Также в будущем "Кронштадт" планирует задействовать мощности Дубненского машиностроительного завода для производства как элементов комплекса, так и наземных комплексов управления.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников, от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.