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"Уралтрансмаш" поставил гаубицы "Акация" в Белоруссию

Технику передали по контракту с министерством обороны республики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) завершил поставку модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация" в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Выполнен ремонт артиллерийской части и противооткатного устройства, а также проведена модернизация двигателя и кузова самоходок", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова.

Машины переданы по контракту с министерством обороны республики.

152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3М "Акация" предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.

"Уралтрансмаш" - единственный в стране производитель самоходных артиллерийских орудий. Первый выпуск продукции датирован 8 сентября 1817 года. Сегодня предприятие специализируется на продукции как военного, так и гражданского назначения.

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