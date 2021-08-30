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Шойгу считает, что выплата в 15 тыс. рублей стала важным элементом поддержки военных

Выплату также получат курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Единовременная выплата 15 тыс. рублей стала важным элементом социальной поддержки военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-24".

"Естественно, хорошо восприняли, - сказал министр, отвечая на вопрос Павла Зарубина о выплате. - Власть понимает, что этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле оказался выше, ну, пандемия, тут ничего не поделаешь, и президент это видит, и он предложил и внес вот это. Поэтому это важный не просто сигнал, а важный элемент что ли социальной поддержки военнослужащих, наравне со многими другими инструментами".

Еще одной важной вещью Шойгу назвал индексацию, подчеркнув, что "самые важные вещи президент" услышал. "И учел все то, о чем мы говорили", - добавил он.

Решение о единовременной выплате военнослужащим принял президент РФ Владимир Путин. Также он посчитал необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

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