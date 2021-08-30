Экипажи палубной авиации Северного флота пройдут подготовку на тренажере НИТКА в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Экипажи палубной авиации Северного флота прибыли на аэродром Саки для тренировок на наземном испытательном комплексе, который повторяет палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Экипажи корабельной авиации на самолетах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолетах Су-25УТГ авиационного подразделения Северного флота совершили перелет с аэродрома базирования на аэродром Саки для проведения тренировочных полетов на уникальном тренажере. Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный предназначен для отработки летчиками палубной авиации техники взлета и посадки на палубу авианесущего корабля. Тренажер оборудован трамплином и аэрофинишерами и полностью повторяет взлетную палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в боевой подготовке приняли участие летные экипажи морской авиации Черноморского флота. "Летчики отработали элемент "касание" палубы авианесущего крейсера, а также отработали на практике элементы сложного и высшего пилотажа, приемы воздушного боя с условными пусками ракет класса "воздух - воздух" для уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

Специалисты тренировочного комплекса НИТКА обеспечивают проведение поэтапной подготовки молодых летчиков и цикла совершенствования летного мастерства для опытных пилотов. Летные смены проходят в дневное и ночное время суток, сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что тренировки летного состава палубной авиации планируется продолжить до конца сентября, после чего экипажи вернутся на Северный флот.