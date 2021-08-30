Шойгу сообщил, что практически все российское оружие проверено в Сирии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Практически все образцы современного российского оружия прошли проверку в ходе контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Сирия, в которой мы проверили больше 320 [образцов], мы проверили практически все оружие за исключением понятного", - проинформировал Шойгу.

По его словам, за последние годы российская оборонная промышленность существенно укрепила свои позиции. "Для этого была принята программа модернизации оборонно-промышленного комплекса, были вложены деньги в предприятия", - сообщил Шойгу.

Как отметил глава Минобороны, поставки современной техники в войска за последнее время существенно выросли. "Резко возросли требования, требования к выполнению гособоронзаказа. Мы за эти годы, за девять лет, мы получили 15,5 тыс. единиц техники в сухопутные войска. Мы в 1999-2002 годах получали по 10, максимум 19 летательных аппаратов, причем это все вместе - и самолетов, и вертолетов. Поэтому, когда мы сегодня получаем там 140-150 каждый год, это совсем другая история", - добавил Шойгу.