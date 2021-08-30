Морские пехотинцы Балтфлота поразили условного противника в море на дальности до шести км

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Морские пехотинцы Балтийского флота на тактических учениях, проводившихся на полигоне под Калининградом, отразили нападение условного противника с моря, поразив цели на дальности до шести км, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на морском десантном полигоне на дистанциях от 300 м до шести км на поверхности моря оборудовали мишенные позиции для их поражения из всех видов стрелкового оружия и бронетранспортеров, а также самоходных артиллерийских установок "Нона", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что всего в батальонных тактических учениях задействовали около 1 тыс. военнослужащих соединения морской пехоты, дислоцированного в Калининградской области, и более 50 единиц колесной и гусеничной техники, в том числе самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона" и бронетранспортеры БТР-82А.

"Морпехи успешно отразили нападение "противника" с моря. Были также отработаны вопросы ведения оборонительных действий, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника", - отметили в пресс-службе флота.