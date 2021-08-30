Военная полиция Сербии приступила к эксплуатации российских внедорожников УАЗ "Патриот"

БЕЛГРАД /Сербия/, 30 августа. /ТАСС/. Военная полиция Сербии переоснастила свой автопарк новыми российскими внедорожниками УАЗ "Патриот" и приступила к их активной эксплуатации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Автомобили УАЗ "Патриот" сербской военной полиции имеют проблесковые маячки, а также на них нанесена традиционная черно-белая цветографическая схема с надписями "Воjна полициjа".
Новые российские внедорожники были выбраны в качестве основного автомобиля для использования в конкурсе Армейских международных игр "Страж порядка".
Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.