Военная полиция Сербии приступила к эксплуатации российских внедорожников УАЗ "Патриот"

БЕЛГРАД /Сербия/, 30 августа. /ТАСС/. Военная полиция Сербии переоснастила свой автопарк новыми российскими внедорожниками УАЗ "Патриот" и приступила к их активной эксплуатации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Автомобили УАЗ "Патриот" сербской военной полиции имеют проблесковые маячки, а также на них нанесена традиционная черно-белая цветографическая схема с надписями "Воjна полициjа".

Новые российские внедорожники были выбраны в качестве основного автомобиля для использования в конкурсе Армейских международных игр "Страж порядка".

Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.