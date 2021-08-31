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Плавучий док "Свияга" с атомной подлодкой "К-3" прибудет в Беломорск 31 августа

В начале сентября док доберется до Санкт-Петербурга, после чего лодку отбуксируют в Кронштадт, где она станет частью музейной экспозиции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совершающий межфлотский переход с Северного флота на Балтику по внутренним водным путям плавучий док "Свияга" во вторник прибудет в Беломорск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Плавучий док "Свияга" с атомной подводной лодкой "К-3" "Ленинский комсомол" во вторник прибудет в Беломорск", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время док с подводной лодкой пройдет Беломоро-Балтийский канал и в первой декаде сентября прибудет в Санкт-Петербург на "Северную верфь". Там подводная лодка будет выведена из плавдока и затем отбуксирована в Кронштадт, где войдет в состав музейной экспозиции.

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