Военные учения "Селенга" пройдут в Монголии с участием 1,4 тыс. военнослужащих

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Российско-монгольские учения "Селенга-2021" пройдут на территории Монголии с 20 сентября по 5 октября, в маневрах примут участие около 1,4 тыс. военнослужащих обеих стран. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Завершились все планирующие конференции по подготовке. "Селенга-2021" пройдет с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии. Всего в мероприятии спланировано участие от Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии до 1 400 военнослужащих", - сообщили в ВВО, уточнив, что будут задействованы подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия.

Учения будут направлены на отработку действий по борьбе с международным терроризмом. "Военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов современного боя ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования, - отметили в пресс-службе. - В рамках празднования 100-летия образования Вооруженных сил Монголии спланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях".

В ходе подготовки к учениям обе стороны согласовали и мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Российско-монгольские военные учения "Селенга" проводятся ежегодно, поочередно на территории двух государств. В 2020 году международные военные маневры из-за пандемии коронавируса проходили в измененном формате, воинские подразделения отрабатывали задачи исключительно на своей территории - одновременно на полигоне Бурдуны в Бурятии и на полигоне Дойтым Ан в Монголии. Командование осуществлялось с полигона Бурдуны, куда для этого прибыли 12 монгольских офицеров.