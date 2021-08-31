Совместные учения военнослужащих России и Казахстана стартовали в Туве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Совместные ротные тактические учения с участием более 500 военнослужащих России и Казахстана стартовали на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы перехода в состав коллективных сил быстрого реагирования, а также подготовку и ведение разведывательно-поисковых действий в отрыве от главных сил с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и вертолетов Ми-8 АМТШ. Кроме этого, с применением бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун", а также самоходных артиллерийских установок "НОНА-СВК", военнослужащим предстоит выполнить совместные задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что особенностью учения станет применение вьючно-транспортного подразделения, которое будет действовать в составе мобильной огневой группы для доставки тяжелых гранатометов и минометов на труднодоступные горные высоты. Это необходимо для дальнейшей огневой поддержки обороняющихся коллективных сил быстрого реагирования и уничтожения условного противника.

Основными целями учений являются совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла ведения боевых действий.

Учения продлятся до 4 сентября, в них примут участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.