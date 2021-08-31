МРК "Советск" Балтийского флота выполнил пуск "Калибра" из акватории Белого моря

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Советск" Балтийского флота (БФ) выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты "Калибр-НК" из акватории Белого моря. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе БФ.

"МРК "Советск" выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" из акватории Белого моря по береговой цели на полигоне "Чижа". По результатам, полученным со средств объективного контроля, ракета успешно поразила береговую мишень на расстоянии свыше тысячи километров", - отмечается в сообщении.

По даным пресс-службы, ракетной стрельбе предшествовал межфлотский переход МРК "Советск" из Балтийского в Белое море. За время перехода экипаж корабля провел более 30 внутрикорабельных учений - по организации работы боевых информационных постов при прохождении узкостей, организации маневрирования и ведения радиообмена в районах интенсивного судоходства, организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенных рейдах и др. Всего экипаж корабля преодолел уже более 3,3 тыс. морских миль.

В настоящее время МРК "Советск" начал обратный переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу.