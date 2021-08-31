Около 1 тыс. зенитчиков ЦВО проведут учения с боевыми стрельбами под Астраханью

ТАСС, 31 августа. Учения с участием 1 тыс. зенитчиков Центрального военного округа пройдут в начале сентября на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЦВО.

"Около 1 тыс. зенитчиков гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа из регионов Поволжья проведут в начале сентября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от воздушного нападения условного противника", - отмечается в сообщении.

Военнослужащие завершили комбинированные марши на полигон из Оренбургской, Самарской и Пензенской областей. На учениях они выполнят боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М1", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

Учения являются одним из контрольных этапов обучения военнослужащих противовоздушной обороны, дислоцированных в Поволжье.