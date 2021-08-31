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Шойгу назвал Армейские игры - 2021 самыми масштабными за время их проведения

По словам главы Минобороны, лидирует российская сборная

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международные армейские игры - 2021 (АрМИ) стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения. Российская сборная пока занимает первое место, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Лидирует российская сборная. Ее основными соперниками являются военнослужащие Китая, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Вьетнама. Впереди еще несколько соревновательных дней. Пожелаем нашим ребятам выдержки, удачи и, конечно же, убедительных побед", - сказал Шойгу.

По его словам, АрМИ-2021 "стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения". "В составе участников 42 страны, в том числе пять новых. Конкурсы принимают 11 государств, впервые - Алжир, Вьетнам, Катар и Сербия", - сказал Шойгу.

"Все эксперты и зрители замечают, что конкуренция значительно выросла. За каждый балл разворачивается по-настоящему жаркая борьба. Команды отделяют друг от друга буквально секунды, а на конкурсах "Глубина" и "Эльбрусское кольцо" - доли секунды", - подчеркнул министр обороны.

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