На Алтае летчики отработали посадку в поле для эвакуации пострадавшего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Экипажи транспортных самолетов Ан-26 Центрального военного округа выполнили посадку на полевой аэродром в Алтайском крае для эвакуации условно пострадавшего на завершающем этапе летно-тактических учений. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"В ходе завершающего этапа учений посадка экипажа была осуществлена на грунтовую полосу полевого аэродрома. Перед посадкой летчики транспортных самолетов провели воздушную разведку предполагаемого места приземления, чтобы рассчитать размеры взлетно-посадочной полосы и определить точку касания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с вертолетов Ми-8 группа военных медиков выполнила десантирование по тросу для оказания первой медицинской помощи.

Всего в летно-тактических учениях задействовали около 20 самолетов и вертолетов, а также более 200 человек летного и инженерно-технического состава, поисково-спасательной группы Центрального военного округа.