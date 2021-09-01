Россия проверит военный объект Финляндии в рамках Венского документа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские инспекторы оценят военный объект Вооруженных сил Финляндии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, в соответствии с документом "российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Финляндии".

"Посещение по оценке будет проводиться 1 сентября 2021 года в течение одного дня. Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - сказал Рыжков.

Он отметил, что инспекторы посетят военный объект Финляндии в месте его обычного расположения мирного времени. "На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - добавил начальник центра.