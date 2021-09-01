"Омсктрансмаш" ведет переговоры с заказчиками по модернизации советских танков Т-55

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Омсктрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") проводит переговоры с потенциальными заказчиками по возможной модернизации советских танков Т-55. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Лобов на прошедшем в Подмосковье международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"У нас разработаны различные варианты модернизации танка Т-55. В настоящее время проводим переговоры с различными заказчиками, если такая потребность возникнет, мы готовы работать в этом направлении", - сказал он, отвечая на вопрос, ведется ли на предприятии модернизация танков Т-55.

Средний танк Т-55 считается первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты. Он был способен вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия. Создан на базе танка Т-54, производился с 1958 по 1979 год. Стал также первым танком в войсках, получившим комплекс активной защиты "Дрозд". Т-55 и его модификация Т-55А широко экспортировались и до сих пор находятся на вооружении многих государств. По разным данным, всего на предприятиях Советского Союза было построено около 50 000 единиц танков типа Т-55.

Форум "Армия-2021" проходил в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.