Разработчик усовершенствует боевые характеристики ракетного комплекса "Тор"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод "Купол" (в составе концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") ведет работы по модернизации и совершенствованию всех основных характеристик зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

"Тор" совершенствуется непрерывно с момента своего появления. С 2013 года работы по модернизации ЗРК семейства "Тор" ведет непосредственно "Купол" силами заводских конструкторских бюро в тесном сотрудничестве с ведущими профильными НИИ. Ведутся работы по кардинальному совершенствованию всех основных характеристик изделия - и боевых, и эксплуатационных", - сказал он на прошедшем в Подмосковье международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

В этом году на форуме "Купол" представил большое количество натурных образцов своих изделий, среди них ЗРК "Тор-Э2", "Тор-А" и "Тор-М2КМ", а также новое перспективное средство ПВО - универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант".

Завод "Купол" является научно-производственным предприятием, головным не только по производству, но и по разработке ЗРК малой дальности "Тор". Новейшим представителем этого семейства является "Тор-М2", который поставляется в российские войска с 2016 года. Комплекс выпускается в арктическом варианте "Тор-М2ДТ", первые машины этого типа уже начали поступать военным.

"Тор-М2" предназначен для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.