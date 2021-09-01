Более 63 тыс. курсантов приступили к занятиям 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 63 тыс. человек, включая 967 девушек, приступили 1 сентября к занятиям в вузах и довузовских учебных заведениях Министерства обороны РФ, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний и началу учебного года.

"По сложившейся традиции 1 сентября Россия отмечает День знаний. Сегодня в образовательных организациях Министерства обороны России к занятиям приступают свыше 2,5 тыс. слушателей, более 61 тыс. курсантов, включая 967 девушек, 7 тыс. иностранных военнослужащих из 58 государств и 15 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений", - сказал министр обороны.

По его словам, в учебные классы и лекционные аудитории пришли "целеустремленные молодые люди, чтобы овладеть почетной профессией защитника Отечества".

"Этому будет способствовать выстроенная, динамично развивающаяся система военного образования, которая адаптирована к современным требованиям войск и быстро реагирует на изменение форм, способов ведения военных действий, а также широко используемая в вузах информационно-образовательная среда", - сказал Шойгу.

Затем он предоставил слово начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову, который доложил о готовности учебных заведений Министерства обороны РФ к новому учебному году и реализации новых подходов к подготовке военных кадров.