Путин назвал заметным вклад Минобороны в создание в РФ военно-образовательных учреждений

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал заметным вклад Минобороны в строительство военно-образовательных учреждений в стране и заверил, что такая работа будет продолжена.

"Военные строители вносят заметный вклад в создание и реконструкцию военно-образовательных учреждений. В течение последних семи лет к началу учебного года [они] традиционно сдают в эксплуатацию новые объекты", - сказал глава государства в среду во время церемонии открытия социальных объектов в Дагестане, проходившей по видеосвязи.

Так, в прошлом году 1 сентября свои двери открыли три училища. Это северо-кавказское и тверское суворовское военные училища, а также филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, напомнил Путин. А в текущем году новые учебные здания построены на базе Омского военного кадетского корпуса - одного из старейших в России. "Такая работа, конечно же, должна и будет продолжаться", - подытожил президент.