Чемезов заявил об отсутствии противодействия российским гиперзвуковым ракетам "Кинжал"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Противодействия российской гиперзвуковой ракете "Кинжал" на сегодняшний день не существует, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе марафона "Новое знание".

"Наши ракеты "Кинжал" <...> они, во первых, высокоточные - попадают в цель на дальнем расстоянии. Плюс очень высокая скорость - перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", - сказал он.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Сейчас гиперзвуковыми ракетами оснащена одна эскадрилья МиГ-31К в Южном военном округе.

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Первый марафон "Новое знание" прошел в мае.