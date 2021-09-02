ТОС-1А "Солнцепек" включат в автоматизированный контур управления войсками

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") работает над включением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в автоматизированный контур управления войсками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Лобов.

"Мы как раз сейчас над этим работаем. Хотелось бы добиться максимальной скорости применения машины, чтобы она могла отработать и как можно быстрее перебазироваться", - сказал он, отвечая на вопрос, предполагается ли автоматизировать применение "Солнцепека".

По его словам, какого-либо иностранного аналога "Солнцепека" пока нет. "Нет, откуда? В таком калибре с использованием специальных термобарических снарядов, с такой огневой мощью аналогов не существует", - сказал глава "Омсктрансмаша".

Ранее на международном форуме "Армия-2021" Лобов сообщил ТАСС, что предприятие ведет модернизацию ТОС-1А, появление этой машины ожидается в ближайшее время.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций.