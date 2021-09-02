Силовики Казахстана при содействии ФСБ обезвредили "захватчиков" буровой установки в море

АКТАУ /Казахстан/, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств Казахстана при содействии инструкторов ФСБ России в рамках учений под эгидой Антитеррористического центра СНГ "Каспий-Антитеррор - 2021" нейтрализовали "террористов", захвативших морское судно и буровую установку в море, передает корреспондент ТАСС.

Открывая перед второй фазой учений сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб стран СНГ, руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков отметил, что существенным фактором дестабилизации остается обстановка в Афганистане. Он пояснил журналистам, что локация и замысел учений в Казахстане обусловлены тем, что "Каспийский регион потенциально может стать объектом для устремления международных террористических организаций, а нефтегазовый комплекс используется практически всеми странами СНГ и представляет "лакомый кусочек" для террористов, особенно с учетом той обстановки, которая сейчас складывается в Афганистане".

Захват в море

По сценарию, "террористы" в четверг в морском порту Актау в целях дестабилизации обстановки в Казахстане и оказания давления на органы госуправления совершили захват пассажирского судна Каnysh Satpayev со сменой нефтяников на борту и буровой установки Caspian Explorer. Казахстанские силовики оцепили и блокировали захваченные объекты. Первыми заняли свои позиции на корабле группы снайперского контроля для ведения разведки и осуществления огневой поддержки штурмовых групп, а также взрывотехническая группа для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Затем десантировалась группа вооруженных боевых пловцов на воду. Они скрытно выдвинулись к буровой установке, обнаружили водолаза из числа "террористов" и нейтрализовали его.

В ходе разведки выяснилось, что на буровой установке 25 "заложников" удерживались в столовой шестью "террористами", трое "преступников" наблюдали на палубе. На втором судне были захвачены еще 10 человек пятью "террористами". Спецслужбы вышли в атаку и провели одновременный штурм двух объектов, а также штурм с вертолета Ми-8. После того как была проведена зачистка и все "преступники" нейтрализованы, "заложников" освободили, один из них во время спецоперации упал за борт. Он был спасен сотрудниками МЧС. Кроме того, по легенде учений, произошла утечка нефти в море. Спасатели провели операцию по устранению ее последствий.

В освобождении условных заложников участвовали сотрудники службы спецназа "А" и погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана, спецназа "Беркут" Национальной гвардии, спецназа "Сункар" МВД, силы специальных операций Минобороны Казахстана, а также МЧС республики. Содействие в проведении спецоперации оказывали привлеченные инструкторы Центра специального назначения ФСБ России.

В заключение глава АТЦ СНГ Новиков отметил, что проведенная спецоперация доказала готовность компетентных органов стран Содружества успешно решать непростые задачи. "Военнослужащие показали высокую боевую выучку, готовность к проведению контртеррористических мероприятий в особых условиях морских акваторий", - сказал он.

Начало учений

Первый этап учений проводился с 23 по 26 августа на территориях восьми государств: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Там спецслужбы отработали алгоритмы при проведении оперативно-разыскных мероприятий по установлению и нейтрализации людей, готовящих теракты на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли стран СНГ.

Всего спецслужбами было отработано более 50 вводных, проведено 155 проверок подозреваемых, по результатам которых на территориях стран Содружества выявлены и задержаны все члены условных террористических групп. Готовящиеся ими "теракты" пресечены, преступные связи установлены, а орудия преступления изъяты.

Начиная с 2001 года под эгидой АТЦ СНГ организовали 16 учений. На территории Казахстана учения проходят в четвертый раз.