Российские танкисты примут участие в финале "Танкового биатлона"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Танкисты из России, Китая, Казахстана и Азербайджана примут участие в финале "Танкового биатлона", который пройдет 4 сентября. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Стали известны команды, которые представят сборные своих стран в финале самого зрелищного конкурса Армейских международных игр. Как и ожидалось, лидерами первого дивизиона стали российские танкисты с результатом 1 час 37 мин. 33 сек. Их соперниками в финале станут команды Китая (1 час 39 мин. 33 сек.), Казахстана (1 час 45 мин. 6 сек.) и Азербайджана (1 час 45 мин. 25 сек.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне выступят на танке синего цвета. Команда КНР преодолеет испытания трассы на боевой машине желтого цвета, Казахстан - на зеленой, Азербайджан - на красной.

"Финальная эстафета первого дивизиона состоится на полигоне Алабино 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр. Заезд начнется в 15:30", - уточнили в министерстве.

В 2021 году в "Танковом биатлоне" принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы.