Представители Турции поблагодарили российских военных летчиков за помощь в тушении пожаров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Представители администрации провинции Анталья поблагодарили летчиков Минобороны России за помощь в тушении лесных пожаров на территории страны. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Представители администрации турецкой провинции Анталья поблагодарили авиационные экипажи Минобороны России за оказанную помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Торжественная церемония проводов российских летчиков состоялась в аэропорту города Антальи", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в оказании Турции помощи в локализации природных пожаров участвовали четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-42 и три вертолета Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5.

"В ближайшее время экипажам военно-транспортных самолетов Ил-76 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 предстоит совершить перелет на территорию Российской Федерации и вернуться в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на территории Турецкой Республики", - сообщили в министерстве.

Экипажи самолетов и вертолетов ВКС РФ в Турции совершили 179 вылетов на пожаротушение и осуществили 455 сбросов воды общей массой порядка 7,5 тыс. тонн.