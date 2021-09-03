Подлодки Тихоокеанского флота начали переход с Балтики к месту базирования

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" Тихоокеанского флота выполняют переход с Балтики к месту постоянного базирования. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПК.

"Межфлотский переход подлодок "Петропавловск-Камчатский и "Волхов" с Балтики к месту базирования на Тихоокеанском флоте начался. Маршрут их следования к пункту постоянного базирования пройдет через Средиземное море и Суэцкий канал", - сообщил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подлодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" построили и спустили на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

Сейчас переход с Балтики в Петропавловск-Камчатский выполняет также головной многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный на "Северной верфи".