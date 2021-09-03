"Калашников" сообщил, что АК-12 адаптируется под антропометрию любого военнослужащего

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Новейший 5,45-миллиметровый автомат АК-12, поставляемый Вооруженным силам (ВС) России, адаптируется под антропометрические данные каждого военнослужащего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Группы компаний (ГК) "Калашников".

"С точки зрения эргономики АК-12 автомат может адаптироваться под антропометрические параметры и экипировку каждого конкретного военнослужащего", - проинформировали в пресс-службе.

Эргономика ранее разработанных автоматов Калашникова, в частности 5,45-миллиметровых АК-74 и АК-74М, не позволяла в полной мере настроить автомат для удобного и эффективного применения каждым бойцом.

Как подчеркнули в пресс-службе, АК-12 может оснащаться широким спектром прицельных приспособлений без установки каких-либо дополнительных переходников. "Коллиматорные/ оптические прицелы и другое оборудование для АК-12 можно установить на автомат без дополнительных переходников или иных приспособлений. В рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" по заказу Министерства обороны предприятиями оптической промышленности были созданы различные ночные, тепловизионные и коллиматорные прицелы, лазерные целеуказатели, передние рукоятки, фонари", - добавили в "Калашникове".

В подавляющем большинстве отзывы эксплуатантов об АК-12 положительные, сообщили в ГК. "АК-12 может эффективно применяться в любое время суток, отличается хорошей эргономикой и кучностью стрельбы. Его конструкция полностью отработана, и заказчик это подтверждает", - сообщили в "Калашникове".

Автомат Калашникова АК-12 разрабатывался в качестве нового штатного образца стрелкового оружия российской армии.