Команда России установила второй рекорд по вождению БМП на этапе конкурса АрМИ в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Механик-водитель команды Российской Федерации в ходе заключительного этапа Международного конкурса "Отличники войсковой разведки-2021", который проходит в Новосибирской области, установил второй рекорд по выполнению упражнений на боевой машине пехоты за всю историю проведения Армейских международных игр. Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре Армейских международных игр.

Ранее, во время второго этапа соревнований, механик-водитель из России установил рекорд по прохождению маршрута на БМП в сложных условиях местности, преодолев путь за 11 минут 52 секунды, что на 27 секунд быстрее времени 2020 года.

"В ходе пятого этапа соревнований механики-водители команд участниц преодолевают маршрут протяжностью 1,2 тыс. м (из них 600 м по воде), который включает по два входа и выхода из воды с разных берегов. Также механики-водители осуществляют маневрирование на "змейке", преодолевают "ограниченный проход" при движении на воде. Участнику российской команды удалось прийти к финишу за шесть минут и семь секунд. Механик-водитель команды России на две минуты и 45 секунд побил рекорд, который также установила российская команда в 2020 году, время составляло восемь минут и 52 секунды", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время заключительного этапа участники соревнований преодолевали водную преграду в составе групп и совершали марш-бросок на пять км с боевой стрельбой. Завершился этап армейским рукопашным боем по правилам олимпийской системы.

Уточняется, что итоги конкурса "Отличники войсковой разведки" проведут 4 сентября на плацу Новосибирского высшего военного командного училища.

В Международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки-2021", который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных - это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини.