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Фестиваль "Спасская башня"

Телеканал ТВ Центр проведет 5 сентября трансляцию финального концерта "Спасской башни"

Начало в 20:00

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Прямая трансляция финального представления международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" будет проведена телеканалом ТВ Центр 5 сентября, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"5 сентября на телеканале ТВ Центр и в социальной сети "ВКонтакте" состоится официальная прямая трансляция заключительного главного представления фестиваля "Спасская башня". Начало в 20:00 мск", - сказали в дирекции.

Как отметили организаторы, зрители увидят яркие выступления всех участников из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. "Кульминацией представления станут выступления двух звездных вокалистов - народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители и немецкого певца, фронтмена метал-групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна. Гвердцители исполнит песню Булата Окуджавы "Молитва", Линдеманн - песню "Любимый город", - сказали в дирекции.

В финале представления над Красной площадью прогремит праздничный салют.

ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.

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РоссияФестиваль "Спасская башня"
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