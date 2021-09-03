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Военные установили семь мировых рекордов на конкурсе разведчиков на Армейских играх

Пять из них принадлежат команде России
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Команды России, Китая и Узбекистана установили семь мировых рекордов на Армейских международных играх - 2021 в ходе этапов конкурса "Отличники войсковой разведки", который проходит в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-центре игр.

"7 мировых рекордов установлено военнослужащими разведывательных подразделений в ходе проведения конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2021. Пять из них принадлежат команде Российской Федерации, еще два - представителям Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Так, на первом этапе конкурса команда РФ за 2 минуты 28 секунд выполнила упражнение "Проведение разведывательной засады". Еще два рекорда установили разведчики российской команды в ходе второго этапа соревнований в упражнениях "Вождение в сложных условиях местности. Преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спусках и косогорах" и "Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого".

Разведчики команды Узбекистана установили рекорд по выполнению норматива "Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку", потратив 1 минуту 24 секунды и улучшив предыдущий результат всего на 1 секунду. Разведчики из команды Китая установили рекорд в нормативе "Надевание противогаза" за 2,2 секунды, предыдущий рекорд 2018 года был установлен военнослужащими Узбекистана и составлял 3,3 секунды. Еще два рекорда, установленных в ходе проведения третьего и пятого этапов, также принадлежат команде России - в упражнениях по преодолению препятствий "Тропа разведчика" и преодолению маршрута на боевой машине пехоты.

Итоги конкурса "Отличники войсковой разведки" будут подведены 4 сентября на плацу Новосибирского высшего военного командного училища.

В Международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки - 2021", который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из РФ, КНР, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также одиночные - это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини.

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